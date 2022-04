5 choses à savoir sur Marine Le Pen

Marine Le Pen fait partie des candidats qui bénéficient de la plus large communauté sur les réseaux sociaux, un ancrage qui remonte à plusieurs années : le Front national avait été le premier parti à ouvrir un site internet dans les années 1990, pour contourner le traitement des médias traditionnels. Sur Twitter et Facebook, elle rassemble respectivement 2,7 millions et 1,6 million d'abonnés.

Sur des plateformes plus modernes en revanche, elle peine à agréger autant d'internautes : elle compte environ 224.000 abonnés sur Instagram et 389.000 sur TikTok. Mais sur cette dernière plateforme, certaines pastilles montent à quelques millions de vues. Quant à YouTube, sur sa chaîne aux 58.100 abonnés, les vidéos grimpent tout au plus à 15.000 vues environ.