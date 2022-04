Présidentielle : 5 choses à savoir sur Nicolas Dupont-Aignan

"On a un petit budget, mais démultiplié par les réseaux sociaux. (...) Je fais autant de vues que Macron, Zemmour et Le Pen réunis !", assurait dernièrement dans les colonnes du Monde Nicolas Dupont-Aignan. Dans les faits, les vidéos de la chaîne YouTube du candidat souverainiste, aux 84.500 abonnés, dépassent rarement les 20.000 vues, à l'instar de la chaîne de la candidate RN. Quant à Instagram, il ne compte que 22.000 abonnés, et encore moins sur TikTok, où sa communauté dépasse à peine le millier de personnes. Sur ces deux plateformes, les vidéos grimpent seulement à une poignée de milliers de vues.

En revanche, il est bien plus présent sur des réseaux plus anciens : il compte 591.600 abonnés sur Facebook et quelques 310.200 abonnés sur Twitter, un beau score pour un "petit candidat", mais qui reste bien en deçà des communautés d'autres concurrents, qui se comptent pour certaines en millions.