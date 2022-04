Présidentielle 2022 : 5 choses à savoir sur Philippe Poutou

Âgé de 55 ans, le candidat anticapitaliste est ouvrier de profession. Il a longtemps travaillé au sein de l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux, avant d'être licencié en même temps que plusieurs centaines d'autres salariés début 2020. Après un "congé reclassement de 18 mois", Philippe Poutou est "officiellement inscrit à Pôle emploi", a-t-il annoncé durant la campagne sur le plateau de LCI.

En parallèle, le candidat du NPA s'est présenté en 2020 aux élections municipales de Bordeaux. Il y a recueilli plus de 11% des suffrages au premier tour, puis 9,39% au second, devenant ainsi conseiller municipal de la plus grande ville de Gironde. Il mène sa troisième campagne présidentielle, après s'être déjà porté candidat en 2012 et 2017.