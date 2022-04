Présidentielle 2022 : à 63,23% à 17h, le taux de participation au second tour en baisse par rapport au premier tour

La participation au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche s'établit à 63,23% à 17h. Il y a deux semaines, à la même heure, il était deux points plus haut, à 65,00%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La participation à ce second tour à 17h est également en recul par rapport aux précédentes élections, puisqu'elle était de 65,30% en 2017 et de 71,96% en 2012.