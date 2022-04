Présidentielle 2022 : à quelle heure pourra-t-on connaître les résultats du 1er tour ?

Les premières tendances seront donc communiquées à partir de 20 heures. Toutefois, les résultats sont susceptibles d'évoluer tout au long de la soirée, au fur et à mesure du décompte des bulletins de vote, bureau par bureau, sur l'ensemble du territoire. Si les écarts entre les candidats sont importants, la tendance peut se dégager dès le début de la soirée. S'ils sont au contraire très faibles, il est possible d'attendre de longues heures avant de connaître l'ordre d'arrivée des 12 candidats, et par conséquent des deux candidats qualifiés pour le second tour.

À noter : les résultats du premier tour de l'élection présidentielle pourront être consultés à partir de 20h sur le site TF1info, au niveau national et au niveau de votre ville.