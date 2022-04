Présidentielle 2022 : à 6 jours du premier tour, François Fillon apporte son soutien à Valérie Pécresse

Ce n'est pas à proprement parler la première fois que François Fillon adresse son soutien à la candidate LR. Il lui avait déjà adressé un message d'encouragement le 4 décembre 2021, après la victoire de Valérie Pécresse au congrès des Républicains. "Félicitations ma chère Valérie. Tous mes vœux de succès t’accompagnent. Fonce et gagne pour la France", avait-il alors écrit, déjà sur Twitter, à l'intéressée.

Entretemps, l'ancien candidat de la droite a dû faire face à la polémique autour de ses activités en Russie, des participations au sein de conseils d'administration liés aux intérêts pétroliers. Critiqué à la veille de l'offensive russe, fin février 2022, François Fillon avait reçu le soutien notable de Valérie Pécresse. Celle-ci avait refusé de l'appeler à démissionner de ses fonctions en Russie. "François Fillon a quitté la politique. Il a le droit de faire sa vie et on doit le laisser tranquille [...] Je ne crois pas qu'il soit là pour influencer la France en faveur de la Russie." Après l'invasion russe, François Fillon a finalement quitté ses fonctions polémiques et publié une tribune condamnant l'action militaire du président russe.