Présidentielle : avec qui Marine Le Pen pourrait-elle gouverner ?

Parmi ses ministres potentiels, Marine Le Pen cite régulièrement deux personnes ralliées en 2019 : l'ancien magistrat et ex-député LR Jean-Paul Garraud, en pointe dans la rédaction de son projet visant à "éradiquer les idéologies islamistes" et à interdire le port du voile dans la rue, qu'elle pourrait nommer à la Justice ; et Hervé Juvin, ancien conseiller de Raymond Barre, devenu le chantre du "localisme", une écologie civilisationnelle et identitaire. Jordan Bardella, qui l'a remplacée bénévolement comme président par intérim du RN, aurait aussi "parfaitement les qualités pour devenir ministre". Tout comme son délégué aux études et ex-LR Franck Allisio, "presque plus connu qu'Édouard Philippe quand il a été nommé Premier ministre".

L'eurodéputé russophile et ancien ministre sarkozyste Thierry Mariani, même si ce ne serait plus pour le ministère des Affaires étrangères, "a vocation" à faire partie de son gouvernement, a aussi assuré Marine Le Pen vendredi sur France Bleu. Et ce, malgré les positions diplomatiques controversées de son lieutenant, prié de se mettre en sourdine pendant la campagne à cause de sa proximité avec Moscou. En revanche, elle a renoncé à intégrer Éric Zemmour ou Marion Maréchal.