Présidentielle : le PS risque-t-il la banqueroute si Anne Hidalgo n’atteint pas les 5% ?

Ensuite, l'avenir financier du PS ne se joue pas seulement sur l'élection présidentielle. Les élections législatives seront également regardées de près. En effet, outre le mécanisme de remboursement des frais de campagne prévu pour l'échéance des 12 et 19 juin (remboursement forfaitaire pour tout candidat ayant obtenu plus de 5% des suffrages), il y a un enjeu vital pour chaque parti politique. La loi prévoit un financement public pour tout parti ayant, d'une part, obtenu au moins de 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions, et d'autre part, au prorata du nombre de parlementaires élus. En 2022, le PS arrive en 3e position des aides publiques, derrière LaREM et LR, avec 5,94 millions d'euros prévus.

Pour renflouer les caisses en cas d'échec aux élections nationales, le PS sait enfin qu'il peut compter sur son réseau d'élus locaux. En témoigne la répartition des ressources du mouvement donnée par la CNCCFP. En 2020, celles provenant des élus ont représenté 29% du total, contre 13% provenant des cotisations des adhérents et 32% de l'aide publique.