Présidentielle : 5 choses à savoir sur Emmanuel Macron

Plus libéral qu'en 2017, Emmanuel Macron veut une France où "chacun travaille plus", avec une retraite repoussée à 65 ans et un RSA conditionné à des heures d'activité. En contrepartie, il promet le plein emploi en cinq ans. Favorable aux entreprises dont les impôts seraient allégés de 10 milliards d'euros, il propose qu'elles interviennent au collège pour des séances d'orientation, dans une école où les enseignants seraient récompensés au mérite.

"En même temps", il propose une série de mesures sociales, comme permettre aux couples en union libre de déclarer en commun leur impôt, verser automatiquement les aides et relever à 1100 euros la retraite minimum à taux plein. S'il est désormais pour un mix énergétique avec plus de nucléaire, il veut en parallèle développer les énergies renouvelables. Hors baisses d'impôts, le président-candidat a chiffré son programme à 50 milliards d'euros par an.