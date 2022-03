Présidentielle : 5 choses à savoir sur Fabien Roussel

Reconnaissant qu'il n'a aucune chance de se qualifier pour le second tour, Fabien Roussel a justifié la candidature qu'il porte par sa volonté de "reconstruire la gauche" et de montrer une gauche "populaire, républicaine et laïque", qui ne serait pas représentée par les autres partis de ce côté de l'échiquier politique. Se disant ouvert à la "construction", le candidat a assuré : "la gauche va gouverner et elle va revenir au pouvoir, la question, c'est quand, et c'est pour quoi faire".

Pour la première candidature du Parti communiste depuis la déroute de 2008, où le parti, derrière la candidature de Marie-George Buffet, recueille son pire score, avec 1,93% des suffrages, Fabien Roussel semble bien s'en sortir. Alors que le PCF s'était rallié à Jean-Luc Mélenchon lors des deux dernières élections présidentielles, le secrétaire général du parti, qui est aussi député du Nord, pourrait recueillir autour de 4% des voix, selon les sondages.

Ces crédits d'intentions n'ont pas été impactés par l'ouverture par le Parquet national financier d'une enquête le visant pour "détournement de fonds publics". Il est accusé d'avoir été payé entre 2009 et 2014 comme assistant d'un député, sans avoir réellement travaillé pour le Parlement.