Présidentielle 2022 : peut-on parler de politique au bureau ?

Et dans les faits, rien n'interdit d'afficher ses convictions politiques au bureau. "C'est le principe de la liberté d'expression qui est un droit fondamental. L'employeur ne peut pas l'interdire, ni le limiter", explique à TF1Info Pierre Warin, avocat en droit social chez Melville Avocats. "Il est garanti par plusieurs sources juridiques, telles que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'article L1121-1 du Code du travail réaffirme également ce principe en disant que 'l'employeur ne peut apporter aux salariés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'", poursuit-il.

Mais comme dans toute règle, il y a des exceptions : "Si vous travaillez par exemple dans une 'entreprise de tendance', dont l'objectif est de promouvoir une certaine vision politique du monde, il est alors difficile d'exprimer des opinions contraires aux idées qu'elle véhicule. Cela concerne notamment les partis politiques, mais aussi des associations qui prônent certaines valeurs, ou encore des organisations syndicales. Dans ce cas, même si le salarié a le droit de penser ce qu'il veut - c'est la liberté de conscience - la liberté d'expression, elle, est limitée, car elle peut nuire à l'entreprise", précise l'avocat. Et d'ajouter : "Parfois, une clause de neutralité peut être ajoutée dans le règlement intérieur de la structure".