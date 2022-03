Présidentielle 2022 : ce qu'il faut retenir du projet d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron confirme son intention de relancer le parc nucléaire français, au nom de l'indépendance énergétique, avec la construction de six réacteurs et la mise à l'étude pour huit autres. Envisageant "la reprise du contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels", il veut rendre les prix de l'énergie moins dépendants du gaz et du pétrole.

Le candidat s'engage en outre à développer "50 parcs éoliens en mer" d'ici à 2050 et à multiplier par dix l'énergie solaire, au moyen de filières 100% françaises. Il promet aussi de rénover "au moins 700.000 logements par an" au cours du quinquennat et de renforcer les aides à l'acquisition de véhicules électriques.