La présidentielle 2022, "c'est le bon, la brute et le méprisant", estime Alexis Corbière

Jean-Luc Mélenchon engagé dans une course contre la montre. À cinq jours du premier tour, le candidat de l'Union populaire semble, dans les sondages, le mieux placé pour empêcher le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, comme en 2017. Mais il demeure à la troisième place dans les intentions de vote, à plusieurs points de la qualification pour le second tour. L'optimisme est pourtant de mise dans les rangs de la France insoumise (LFI).

Invité de LCI, ce mardi 5 avril, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député LFI, Alexis Corbière, croit à la qualification. "L'essentiel des gens de gauche vote Mélenchon", assure-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Si vous voulez éviter un second tour Macron-Le Pen, vous avez le vote Jean-Luc Mélenchon. L'alternative maintenant, c'est le bon, la brute et le méprisant", déclare-t-il en référence au film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. "Le bon, c'est Jean-Luc Mélenchon, la brute, c'est l'extrême droite, le méprisant, Emmanuel Macron, pour son mépris de classe que les Français ne supportent plus."