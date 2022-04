Présidentielle 2022 : Christiane Taubira appelle à "voter Emmanuel Macron, sans condition"

Dans le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Christiane Taubira a fait son choix. L'ancienne ministre de la Justice et éphémère candidate à la présidentielle, mais qui a dû renoncer faute de parrainages, a annoncé ce mardi qu'elle votera pour le président sortant ce dimanche.

"C'est une fois de plus aux électeurs de gauche qu'il est demandé et à qui il reviendra de consentir à un immense effort de responsabilité", admet Christiane Taubira, dans une tribune au Monde. "La tentation peut exister : laisser s'accomplir la part aléatoire et aventureuse d'une stratégie de dualité progressisme-populisme, [...] qui s'avère périlleuse."