Christiane Taubira, une campagne éclair qui a fait pschitt

En actant qu'elle n'aurait pas ses 500 parrainages et en se retirant de la course à la présidentielle Christiane Taubira a mis fin, ce mercredi, à un mois et demi de campagne difficile. Arrivée tardivement dans la campagne avec l'espoir de rassembler la gauche et de la propulser au second tour du scrutin, l'ancienne garde des Sceaux n'a jamais réussi à unir son camp derrière elle ni à convertir en intentions de vote dans les sondages l'adhésion citoyenne reçue via la primaire populaire.