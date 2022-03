Présidentielle : comme François Fillon en 2017, Eric Zemmour reprend la théorie du "vote caché"

L'hypothèse d'un "vote caché" est historiquement associée aux électeurs de l'ancien Front national, surtout après l'élection de 2002 et la qualification-surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour, non décelée par les sondages qui avaient précédé le premier tour. Généralement évalué après le scrutin, il se mesure en comparant les déclarations des électeurs sur leur choix avec la réalité du scrutin.

Depuis plusieurs années, les instituts observent que les sous-déclarations ont tendance à diminuer, les électeurs assumant mieux des votes aux extrêmes, et du fait des nouvelles pratiques sondagières. Interrogé à ce sujet début février par Le Figaro, le directeur général Opinion de l'Ifop, Frédéric Dabi, a estimé que le recours aux questionnaires en ligne avait contribué à décomplexer les sondés. Auparavant, "les enquêtes étaient faites par téléphone et les personnes n'osaient pas dire aux enquêteurs de l'Ifop qu'elles allaient voter Jean-Marie Le Pen", a-t-il expliqué. "On a du mal à imaginer qu'un interviewé devant sa tablette ou son smartphone se mente à lui-même et minimise un vote Zemmour."