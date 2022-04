Présidentielle : comment Emmanuel Macron prépare le débat de l'entre-deux-tours

Qu'en est-il de son rival ? Pour Emmanuel Macron, aucune mise au vert en perspective. Si aucun meeting ne s'intercale d'ici mercredi, après celui de samedi dernier à Marseille sur le thème de l'environnement, l'intéressé ne devrait pas se mettre en retrait. Car si le candidat fourbit ses armes en vue du débat, le président en exercice compte bien poursuivre ses activités jusqu'au bout.

"D'ici mercredi soir, il y a ses activités de Président sur les sujets du moment, et il continue les médias pour faire la pédagogie de son projet", a indiqué son entourage à LCI et TF1. "Dans cette campagne inédite, l'entre-deux-tours dure 14 jours, donc les journées de jeudi et de vendredi sont très importantes aussi", a ajouté cette source, relativisant la portée du seul débat dans l'issue du scrutin.