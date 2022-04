Présidentielle : comment expliquer la dynamique de Marine Le Pen ?

Elle n'en finit pas de grimper dans les intentions de vote. Selon notre sondage quotidien Ifop-Fiducial, Marine Le Pen recueillerait désormais 23,5% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, soit six points de plus en deux semaines et demie, à 3,5 longueurs d'Emmanuel Macron. Ces dernières semaines, aucun autre candidat ne peut en dire autant. L'écart s'est également réduit au second tour, dans l'hypothèse d'un duel face au président sortant.

Toujours selon notre sondage, Marine Le Pen est aussi celle qui bénéficie du socle le plus solide : 83% de ses électeurs se disent sûrs de leur choix. Comment expliquer sa dynamique ? Comment sa campagne est-elle jugée par les Français ? Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'Ifop, nous éclaire.

Comment expliquer la dynamique favorable de Marine Le Pen au premier tour ?

Malgré la présence d'Éric Zemmour, Marine Le Pen se trouve au-dessus de son score de 2017 (21,3%), et a resserré l'écart avec Emmanuel Macron. Les Français considèrent qu'elle mène la meilleure campagne. Elle a réussi à gagner assez nettement la primaire de droite extrême face à Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête! a payé sa position pro-Poutine et cassé son image en déclarant que le président russe n'attaquerait pas l'Ukraine. Au contraire, Marine Le Pen a évité tout effet collatéral de la guerre.