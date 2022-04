VIDÉO - Présidentielle : comment l'estimation diffusée à 20h est-elle calculée ?

Troisième et dernière étape : le calcul de l'estimation. Pour cela, les résultats envoyés par ces bureaux "tests" sont entrés dans un logiciel ultra secret que l'IFOP peaufine depuis des années. Chaque institut possède ses propres recettes, programmées dans son algorithme pour pondérer au plus juste les résultats bruts envoyés du terrain. Démographie, résultats aux précédentes élections, de nombreux facteurs sont pris en compte pour affiner au mieux l'estimation qui sortira de la machine.

François Kraus, directeur du pôle politique de l'iFOP : "Nous sommes confiants dans le résultat obtenu, car on ne traite pas des déclarations. Ce n'est pas du sondage dans lequel il peut y avoir un biais. On est vraiment sur des résultats réels, et à partir de là, on a un niveau de fiabilité assez exceptionnel.".