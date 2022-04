Présidentielle : comment les candidats occupent leur dernier jour de campagne

À partir de ce vendredi 8 avril à minuit, ils ne pourront plus rien dire et plus rien faire. Alors, cette dernière journée officielle de campagne est importante pour les candidats à l'élection présidentielle. À deux jours du premier tour, ils doivent continuer de mobiliser leurs électeurs, convaincre les indécis et encourager les abstentionnistes d'aller voter. Tous ont d'ailleurs adapté leur programme à leur style de campagne et à leurs besoins, à quelques heures du premier tour du scrutin.