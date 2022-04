Présidentielle : comment Marine Le Pen prépare le débat d'entre-deux-tours

Selon son entourage, "l'idée de ce débat, c'est de mobiliser le maximum de gens en parlant concret, et démobiliser le maximum d'adversaires. Elle aura à cœur de montrer qu'elle n'a pas une vision idéologique et que l'inflexion est toujours possible", comme elle l'a fait ces derniers jours sur le voile. Marine Le Pen souhaite montrer qu'elle a, elle aussi, la stature présidentielle, apparaître crédible et apaisée. Et ne pas sur-mobiliser le front républicain aussi près de l'échéance, alors que selon les sondages, le match sera bien plus serré qu'en 2017.