Présidentielle : comment se déroulera la soirée du second tour sur TF1 et LCI ?

Nous y sommes. Dans un tout nouveau décor conçu pour l'occasion, TF1 et LCI se mettent à l'heure du second tour. Dimanche 24 avril au soir, les deux chaînes du groupe organisent chacune une soirée exceptionnelle autour des résultats de ce scrutin qui doit départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans la course à l'Élysée. Côté TF1, la soirée sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, avec Adrien Gindre, chef du service politique, et Frédéric Dabi, directeur général opinion chez Ifop-Fiducial. Côté LCI officieront Ruth Elkrief et Julien Arnaud, accompagnés de nombreux invités.