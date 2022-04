Présidentielle : de Paris à Nancy, des étudiants protestent contre le duel de l'entre-deux-tours

En 2002, lorsqu'à la surprise générale Jean-Marie Le Pen accédait au second tour, des milliers de jeunes avaient déferlé dans les rues pour protester contre le Front national. Vingt ans plus tard, ce mercredi, plusieurs centaines d'étudiants se sont mobilisés cette fois contre le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, refusant d'adopter une consigne de vote face à deux finalistes qui, selon eux, bafouent l'un et l'autre leurs préoccupations. À Paris et Nancy, ils ont bloqué des bâtiments universitaires pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours et alerter sur les questions écologiques ou sociales.