Présidentielle 2022 : "Le face-à-face Valérie Pécresse-Eric Zemmour", jeudi à 20h20 sur TF1 et LCI

Cette rencontre - une première entre la candidate de la droite et celui de Reconquête - intervient dans un moment crucial pour les deux prétendants à l'Élysée, qui pointent ex aequo, à 12% des intentions de vote, dans notre dernier baromètre Ifop Fiducial pour LCI, Paris Match et Le Figaro. Loin derrière Marine Le Pen, et surtout Emmanuel Macron.

Le débat est d'autant plus stratégique pour eux qu'ils ont connu, chacun de son côté, un fort tassement dans les sondages, entre des campagnes qui patinent et un conflit en Ukraine qui a relégué, du moins provisoirement, les concurrents d'Emmanuel Macron au second plan.

"Le face-à-face Valérie Pécresse-Eric Zemmour", à partir de 20h20 sur TF1 et LCI, puis de 20h45 à 21h30 sur LCI.