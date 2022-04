Présidentielle : des chercheurs vont tester le vote au jugement majoritaire pour départager les 12 candidats

Quoi de mieux qu'un scrutin en conditions réelles pour expérimenter de nouvelles méthodes de vote ? Du 7 au 10 avril 2022, en amont du premier tour de l'élection présidentielle, des chercheurs organisent un vote en ligne au jugement majoritaire, ouvert à tous, pour départager les 12 candidats en lice.

Les citoyens sont appelés à participer sur le site mieuxvoter2022.fr, une initiative portée par l'association Mieux Voter, qui juge les modes de scrutin actuels "archaïques" et peu adaptés pour mesurer correctement l'opinion. L'association conduit l'expérimentation en partenariat avec l'université Paris Dauphine-PSL, le CNRS et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria).