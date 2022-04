Présidentielle : des manifestations contre l'extrême droite dans toute la France samedi

À huit jours du second tour de la présidentielle, ils veulent dire "non" à l'extrême droite. Des dizaines de manifestations sont prévues, ce samedi, en France, à l'appel de nombreuses organisations et de syndicats dont la Ligue des droits de l'Homme, la CGT ou le Syndicat de la magistrature. Elles se retrouveront autour du mot d'ordre "contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée".