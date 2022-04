Dynamique de Marine Le Pen : retour sur une campagne entre terrain et proximité

Dès le coup d'envoi de sa campagne, au mois de septembre, elle a en effet centré son programme sur le budget des Français, et a eu le nez creux : ce thème s'est imposé dans la campagne, d'autant plus depuis la guerre en Ukraine, qui a fait flamber le prix de l'énergie et des céréales. Marine Le Pen a ainsi laissé au second plan ses propositions sur la sécurité et l'immigration, tout en restant la candidate de la "priorité nationale". Ces choix auraient porté leurs fruits, selon un sondage Ifop publié à la mi-mars : elle est perçue comme connaissant plus la vie quotidienne des Français (34%) qu'Emmanuel Macron (27%).

En misant sur ce thème, Marine Le Pen creuse aussi l'écart avec son rival d'extrême droite Éric Zemmour, dont l'entrée en lice a permis d'accélérer sa dédiabolisation et l'a recentrée sur l'échiquier politique. Si le candidat de Reconquête! a réussi à rallier à lui des voix importantes comme celle de sa nièce Marion Maréchal et a talonné, à la mi-février, la candidate du RN dans les sondages, il s'est depuis effondré sous les 10%, quand la courbe de sa concurrente a décollé.

Quant au conflit ukrainien, elle a soigneusement évité de s'embourber dans une polémique malgré des critiques sur ses accointances passées avec Vladimir Poutine, assurant par exemple sur LCI n'avoir "aucune reconnaissance particulière" pour la banque russe qui lui a octroyé un prêt pour sa campagne de 2017. Après les massacres découverts à Boutcha, elle a souhaité que l'ambassadeur français en Russie soit rappelé si la responsabilité du Kremlin dans ces crimes était en effet reconnue.