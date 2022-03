Présidentielle : Emmanuel Macron cible "le tandem d'extrême droite" Eric Zemmour-Marine Le Pen

"Collectivement, j'ai moins entendu dire qu'elle est d'extrême droite", a insisté Emmanuel Macron. "Il y a vingt ans, les médias que vous étiez disaient 'c'est terrible, front républicain'. Les forces politiques républicaines disaient 'jamais'. Il n'y a plus cette réaction-là. Si on dit que c'est un programme gentil, comme les autres, que ce n'est pas d'extrême droite, tout va bien...", a-t-il ironisé.

Dans notre dernier baromètre Ifop Fiducial pour LCI, Marine Le Pen recueillerait 21,5% au premier tour et atteindrait 45,5% au second tour dans un duel face au président sortant. Interrogé sur les chances d'une victoire de la candidate RN au second tour, Emmanuel Macron s'est refusé à "faire de la politique fiction". "Je vais me battre pour convaincre plus de Français qu'il y a cinq ans au premier tour", a-t-il conclu, "et à faire davantage au second tour".