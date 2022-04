Présidentielle 2022 : Macron présente "un programme d'avancées sociales", assure Clément Beaune

Sa mission, rassembler. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, le président sortant Emmanuel Macron, arrivé en tête, espère désormais convaincre un maximum de Français pour battre la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Pour cela, il va notamment devoir rassurer la gauche et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de ce premier tour.

Mais son projet présenté aux Français ces dernières semaines ne sera pas abandonné. "Le programme, dans sa cohérence, a vocation à être maintenu", indique sur LCI Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes et soutien d'Emmanuel Macron (voir vidéo en tête de cet article), alors que sa collègue du gouvernement, Amélie de Montchalin, avait repoussé la veille l'idée de faire "des compromis". Pas question donc pour la majorité présidentielle de reprendre des mesures de ses concurrents. "On ne fait pas du bricolage ou un best-of des programmes des uns et des autres", poursuit-il. "En revanche, il faut insister sur le sens de ce programme."