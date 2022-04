Présidentielle 2022 : quel Premier ministre pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Du côté de Marine Le Pen, la question se pose également alors que certains s'interrogent sur sa capacité à former un gouvernement. Alors qu'en 2017, la candidate du Rassemblement national avait annoncé durant l'entre-deux-tours que le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan serait son Premier ministre si elle était élue, elle a préféré garder le suspens cette année, affirmant simplement que la personne choisie serait un politique.

Pas question non plus d'aller chercher du côté de Reconquête!. Malgré l'appel à voter Marine Le Pen par Eric Zemmour dès le soir du premier tour, la candidate d'extrême droite a refusé de l'intégrer dans son gouvernement, fermant aussi la porte à sa nièce Marion Maréchal. Sur France Inter lundi matin, Marine Le Pen a cependant assuré qu'elle n'aurait aucune difficulté à composer un gouvernement et, donc, de trouver son Premier ministre. "J’ai toutes les équipes qu’il me faut. Je pourrais même en constituer quatre ou cinq", a-t-elle vanté.