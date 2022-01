En quoi consiste la Primaire populaire, qui veut départager 7 candidats de gauche d'ici à dimanche ?

Qu'ils le veuillent ou non, ils se retrouvent en lice pour être départagés du jeudi 27 janvier, 10 heures, et jusqu'à dimanche. La Primaire populaire, vaste initiative citoyenne pour tenter de trouver un candidat d'union à gauche, met aux prises sept candidats déclarés à l'élection présidentielle : Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira.

Si Christiane Taubira a d'ores et déjà indiqué qu'elle se conformerait aux résultats de ce vote, les autres concurrents à gauche ne semblent pas enclins à faire de même.