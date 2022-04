Présidentielle 2022 : Éric Zemmour a-t-il le droit de démarcher les Français par téléphone ?

À en croire l’équipe de campagne, ce type de démarchage est parfaitement légal puisqu’il a pour but de déposer un message vocal sur un répondeur et non pas de passer un appel automatique. Or, cette deuxième technique est encadrée par la CNIL. La Commission nationale de l’informatique et des libertés souligne que "chaque citoyen dispose également du droit de s’opposer à la prospection politique au moyen d’automates d’appel, sans condition" et que "cette possibilité ainsi que ses modalités d’exercice doivent être précisées dès le début du message".

Interrogée sur les limites du démarchage, l’équipe d’Éric Zemmour assure échapper à la réglementation actuelle, et donc aux informations préalables à cette prospection politique : "C'est la subtilité de la Cnil qui fait référence aux automates d'appel". Elle réfute cependant profiter d’un vide juridique et renvoie aux précédentes pratiques des candidats. Comme Emmanuel Macron qui avait visé par ce biais 6 millions de personnes pendant sa campagne de 2017. Contactée sur l’opération d’Éric Zemmour, la Cnil n’était pas revenue vers nous dans l’immédiat.