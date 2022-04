Éric Zemmour appelle à bâtir "une grande coalition des droites" pour les législatives

En attendant l'issue de l'élection présidentielle, Éric Zemmour propose donc au camp de Marine Le Pen, de Nicolas Dupont-Aignan et une partie de LR "la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes pour les prochaines législatives". "J'appelle solennellement à l'union de toutes nos forces contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon", écrit l'ancien polémiste, pour qui cette proposition est valable que Marine Le Pen accède à l'Élysée, ou non.

Éric Zemmour, qui garde le silence depuis sa défaite au premier tour le 10 avril dernier, profite de ce communiqué pour rappeler qu'il a "appelé à voter Marine Le Pen" car "le quinquennat d'Emmanuel Macron fut désastreux pour la France". Et insiste pour l'union des droites : "Aucun des électeurs patriotes ne comprendrait que les querelles d'egos l'emportent sur notre amour de la France."