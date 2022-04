Présidentielle : est-il vrai que "les sondages se sont toujours trompés depuis 1995", comme l'affirme Eric Zemmour ?

En ce qui concerne 1995, exemple mis en avant par l'ancien polémiste, il est un peu différent puisque les deux candidats qualifiés pour le second tour ont finalement été les mêmes qu'annoncés par les sondages. Mais un troisième homme, Edouard Balladur, est en effet venu jouer les trouble-fêtes. A deux jours du premier tour, les sondages donnaient à Jacques Chirac 24% d'intentions de vote, 20,5% pour Lionel Jospin et 16,5% à Edouard Balladur. Or au soir du premier tour, c’est le candidat socialiste qui arrivera en tête avec 23,3% des voix, devant Jacques Chirac devançant d’une très courte tête son concurrent à droite (20,84% contre 18,58% pour Edouard Balladur).

Mais pour les élections suivantes, il est faux de dire que les sondages se sont trompés. En 2007, les tendances prédites par les sondages se sont confirmées, même si les deux candidats arrivés en tête au premier tour - Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal - ont terminé avec un peu plus de voix que prévu les jours d’avant dans les sondages. En 2012, les derniers sondages avant le premier tour donnaient également François Hollande et Nicolas Sarkozy vainqueurs, dans des scores très proches, à moins de 2 points d’erreur. Idem en 2017, où les deux candidats arrivés en tête au premier tour étaient ceux annoncés dans les sondages, dans ce cas-là avec des résultats même un peu en-deçà des enquêtes d’opinion.