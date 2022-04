Fabien Roussel : "Mettre l'extrême droite au plus haut niveau, qu'est-ce que ça a changé dans vos vies ?"

Il s'adresse aux indécis et aux électeurs tentés par l'extrême droite. À six jours du premier tour de l'élection présidentielle, Fabien Roussel a lancé, lundi 4 avril au matin sur LCI, un appel à la mobilisation de l'électeur, et pas seulement de gauche.

Le candidat PCF a voulu avant tout s'adresser "aux 37% d'indécis, près de 15 millions de Français". "Je souhaite qu'ils puissent voter, pour eux, pour leurs convictions. C'est certainement cela qui fera la différence. Oui, ça peut encore bouger dans ces derniers jours", a-t-il assuré.