Présidentielle 2022 : Fabien Roussel et Jean Lassalle valident leurs 500 parrainages

Les candidats continuent d'engendrer des parrainages. Ce jeudi 17 février, ils sont deux de plus à dépasser la barre des 500 signatures nécessaires pour valider leur candidature à l'élection présidentielle, selon de nouveaux chiffres publiés par le Conseil constitutionnel. En validant respectivement 529 et 503 parrainages, Fabien Roussel et Jean Lassalle sont sûrs de pouvoir participer au scrutin du 10 avril. Ils rejoignent Valérie Pécresse (1945), Emmanuel Macron (1345), Anne Hidalgo (1047) et Nathalie Arthaud (529).