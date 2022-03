"Face à la guerre", lundi sur TF1 : les principales positions des candidats sur la Russie et Ukraine

Si l'Otan revient au premier rang à l'occasion du conflit ukrainien, la guerre a relancé le vieux débat français sur la participation au commandement intégré de l'organisation transatlantique. Emmanuel Macron, qui la jugeait "en état de mort cérébrale" en novembre 2019, à l'époque des fortes tensions avec la Turquie, a pourtant plaidé, dès les premières heures de l'invasion russe, pour l'organisation d'un sommet exceptionnel de l'Otan pour répondre à la crise. Le président sortant, qui privilégie la mise en œuvre d'une défense européenne, n'a jamais remis en cause la participation de la France au commandement intégré. Plusieurs centaines de soldats français ont d'ailleurs été envoyés dans les pays limitrophes de l'Ukraine, ainsi que des avions.

Idem pour Valérie Pécresse, qui estimait, le 10 mars, que la sécurité européenne repose sur "deux piliers" : l'Otan et la défense européenne. "Avec moi, la France restera dans le commandement intégré de l'Otan", a-t-elle assuré. C'est Nicolas Sarkozy, dont elle était ministre, qui a organisé en 2009 le retour de la France dans le commandement intégré. Ni Anne Hidalgo ni Yannick Jadot n'ont remis en cause, à ce jour, la participation de la France à l'organisation internationale. Le candidat écologiste jugeait toutefois, en novembre 2019, que l'Otan était "une coquille vide" et qu'elle avait vocation à laisser place à "une politique européenne de défense". Il refuse l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan.

Fabien Roussel a plaidé à de nombreuses reprises pour la sortie de la France, en 2019 (conflit avec la Turquie), en 2021 (affaire des sous-marins australiens) et en janvier dernier (Ukraine). Pour autant, il a estimé, le 8 mars, que "la sortie de l'Otan n'est pas d'actualité", la priorité étant "d'abord de trouver la paix en Europe".

Jean-Luc Mélenchon a déclaré le 7 mars que l'Otan était "une organisation inutile", plaidant pour la sortie de la France et la construction "d'alliances altermondialistes qui partent de la nécessité de l'intérêt général humain". Marine Le Pen plaide aussi pour la sortie du commandement intégré (mais pas la sortie de l'Otan), jugeant que c'est la condition de "l'autonomie et l'indépendance de la France". Eric Zemmour estime aussi "qu'en sortant du commandement intégré, la France ne sera plus asservie aux États-Unis". Pour lui, la défense européenne est également "une chimère", comme il l'a expliqué le 10 mars sur TF1 et LCI.