Présidentielle : face à la menace Le Pen, les partisans de Macron ripostent

"Marine Le Pen ment aux gens", affirme Emmanuel Macron dans un entretien au Parisien publié ce vendredi. Selon lui, la candidate RN "a le programme qui met le plus en danger les petits épargnants et les petites retraites". "Marine Le Pen a un programme social mensonger, parce qu’elle ne le finance pas (...) Quand elle dit : 'Je vais augmenter les retraites et dormez braves gens', ce n’est pas vrai. Elle ment aux gens, car elle ne le fera pas", estime-t-il.

"Quand elle propose de baisser la TVA partout et de bloquer les prix sans que l’on sache comment elle compte y parvenir, elle ment aux gens. Car si elle prend cette mesure, elle nous met dans le rouge", ajoute le candidat LaREM. Son autre angle d'attaque vise les liens entre Marine Le Pen et le président russe Vladimir Poutine, dont "elle est dépendante financièrement" et avec lequel elle est "complaisante".

Pour Emmanuel Macron, la candidate s'est "banalisée", mais "ses fondamentaux n’ont pas changé" avec "un programme raciste, qui vise à cliver la société et d’une grande brutalité". "C’est un programme de sortie de l’Europe, même si elle ne le dit plus clairement", ajoute-t-il.