Présidentielle - "Face aux Françaises", le récap' : que proposent les candidats pour les femmes ?

Pour l'égalité salariale. Le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, veut mettre le paquet pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. "Si à un moment donné, on ne dit pas qu'il est insupportable que les femmes gagnent moins que les hommes, on en a encore pour dix ans", estime-t-il. "Nous allons y remédier, et pas dans cinq ans. On accompagne les entreprises pour l'augmentation des salaires, mais on le fait. Et cela doit être une obligation."

Pour la féminisation de certains métiers. Fabien Roussel regrette que certains métiers, notamment dans l'industrie, soient peu prisés par les femmes. "Il faut que ces métiers soient beaucoup mieux rémunérés", défend le candidat du PCF. "Ce sont de beaux métiers. S'ils étaient avec des horaires adaptés - c'est pour cela que je parle de la semaine de quatre jours - et mieux rémunérés, on les rendrait plus attractifs."

Pour améliorer la parité. "Si je suis élu président de la République, il y aura un gouvernement à parité", promet Fabien Roussel, qui mettra également en place "un ministère dédié à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes". Et pour Matignon ? Il nommera un Premier ou une Première ministre "en fonction de la majorité à l'Assemblée", indique-t-il.

Pour lutter contre la prostitution. Fabien Roussel propose d'abolir la prostitution. "En s'attaquant à cela, on s'attaquera aux réseaux qui font de la pornographie en accès libre", assure-t-il. "Préservons nos enfants. Sur la marchandisation du corps, je suis intransigeant."

Pour lutter contre les violences conjugales. Fabien Roussel entend répondre aux demandes des organisations au sujet de la lutte contre les violences conjugales. "Les associations réclament un milliard d'euros pour investir dans l'hébergement, prendre en charge les hommes violents, mettre en place les tribunaux spéciaux, former des policiers", assure le candidat du PCF. "Il y a un milliard à mettre, dès le premier budget."