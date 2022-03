Présidentielle : faire campagne sur les réseaux sociaux, un pari gagnant ?

Jean-Luc Mélenchon, qui "s'est saisi très tôt des réseaux sociaux", détient le record d'abonnés sur YouTube parmi les prétendants à l'investiture : près de 730.000. "Surtout, il ne réapparaît pas six mois avant la campagne, sa présence en ligne est continue, même en temps de creux électoral", note la chercheuse. Emmanuel Macron enregistre aussi des centaines de milliers de vues avec sa web-série de campagne sur la plateforme, et compte même une dizaine de personnes exclusivement consacrées aux réseaux sociaux dans son équipe de campagne.

Le candidat marcheur cumule plusieurs millions d'abonnés sur Twitter ou Facebook, mais difficile en revanche de savoir s'il est suivi pour sa candidature ou grâce à sa fonction actuelle de président. Il a d'ailleurs été invité récemment à ne plus utiliser son compte Twitter personnel pour mener sa campagne électorale. Marine Le Pen, de son côté, bénéficie d'une présence assez forte, qui remonte à un ancrage plus ancien : le Front national avait été le premier parti à ouvrir un site internet dans les années 1990, pour contourner le traitement des médias plus traditionnels, dont il n'était pas satisfait.

Cette année, les candidats continuent à se mobiliser en ligne, en cherchant toujours à innover et à se déployer sur de nouvelles plateformes : Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot se sont lancés sur Twitch, et de nombreuses équipes sont présentes sur TikTok et Instagram, avec pour objectif de viser davantage un public jeune qui leur fait souvent défaut.

Mais l'opération est périlleuse. "Le danger, c'est de ne pas maîtriser les codes sur ces réseaux, où habituellement les internautes ne recherchent pas de la politique, avec le risque donc de se fracasser sur un plafond de verre", signale la spécialiste. Même constat pour le jeu vidéo lancé par des militants de la France Insoumise, ou un serveur créé dans le jeu Minecraft aux couleurs de la campagne d'Emmanuel Macron : "Ils pourront toucher les jeunes Insoumis ou macronistes, mais a priori, les joueurs qui ne sont pas intéressés par la politique risquent peu de les utiliser".