Gaz et pétrole russes : Jadot propose les transports gratuits et une réduction de la vitesse

Quelles mesures d'urgence face à un possible arrêt des importations de gaz et de pétrole russes ? Alors que l'hypothèse semble de plus en plus viable, Yannick Jadot a proposé plusieurs mesures d'urgence, vendredi matin sur France Info.

Le candidat écologiste préconise d'instaurer une gratuité temporaire des transports collectifs. "Je mets en place les transports en commun gratuits pour les transports locaux. Les TER, les bus, mais pas les TGV. On met tout cela gratuit pendant six mois, compensé par l'État", a défendu Yannick Jadot.

"C'est une mesure d'urgence dans la situation actuelle. Il s'agit de favoriser les transports collectifs quand il est possible de les utiliser", a-t-il ajouté.