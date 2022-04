Présidentielle 2022 : que proposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat ?

La candidate du Rassemblement national propose de baisser la TVA pour faire diminuer les prix des carburants, du gaz, de l'électricité en la passant de 20% à 5,5%. Mais pour y parvenir, Marine Le Pen devrait engager des négociations au niveau européen pour inclure les carburants dans la liste des biens bénéficiant de la TVA à taux réduit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Début mars, elle avait également dit souhaiter "supprimer les augmentations qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018", parlant de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). "Ça ferait baisser le litre de gazole de 44 centimes et d'essence de 34 centimes", avait-elle estimé.

Emmanuel Macron, lui, compte pérenniser, si nécessaire, les mesures prises par son gouvernement depuis l'automne face à la flambée des prix, le "bouclier tarifaire" destiné à limiter les hausses de factures sur le gaz et l'électricité et la remise de 18 centimes par litre d'essence jusqu'au 31 juillet, qui pourrait être remplacée par une mesure plus ciblée en faveur des gros rouleurs et des plus modestes.