"Incompétente", "climatosceptique"... En meeting à Marseille, Emmanuel Macron cible Marine Le Pen

Plus tôt dans son discours, Emmanuel Macron avait également estimé que Marine Le Pen faisait peser des menaces "sur nos libertés, sur la liberté de la presse. Lorsqu'elle prétend décider qui est journaliste, et qui ne l'est pas", référence à une altercation entre la candidate et un journaliste de "Quotidien" en début de semaine. "J'aurais pu vous parler des coups que l'extrême droite entend porter à l'égalité, à l'égalité entre les femmes et les hommes", avait-il ajouté, rappelant qu'elle avait proposé en 2012 de dérembourser les "avortement[s] de confort". "J'aurais pu, à Marseille, vous parler de la rupture que l'extrême droite prépare avec la fraternité républicaine lorsqu'elle veut mettre en cause le droit d'asile ou organiser un référendum pour rétablir la peine de mort."

Emmanuel Macron a terminé son discours en assurant que le vote du 24 avril sera un "référendum" "pour ou contre l'Union européenne", "pour ou contre l'écologie", "pour ou contre notre jeunesse" et "pour ou contre notre République".