Présidentielle : le patron de l'office de l'immigration prévient qu'il ne "collaborera pas" avec Marine Le Pen

Si Didier Leschi est l'un des rares préfets à se positionner publiquement, le milieu associatif spécialisé dans la prise en charge des exilés appelle plus largement à faire barrage à la candidate du RN. "Jamais le débat public n'a fait autant de place à ses idées et ses programmes qui mettent en cause nos valeurs républicaines, de défense de la démocratie, de liberté, d'égalité et de fraternité", s'est inquiétée l'association France terre d'asile dans un communiqué vendredi, appelant à voter Emmanuel Macron.

Ce "barrage" n'empêchera pas "ensuite de porter nos revendications dans le débat public et de continuer à nous battre pour défendre des politiques d'asile et d'immigration ouvertes, généreuses, fidèles à nos convictions", a défendu l'ONG, opératrice de l'État.