Présidentielle : "Je ne négocie rien avec Emmanuel Macron", martèle Jean-Luc Mélenchon

Non, c'est toujours non. Jean-Luc Mélenchon a de nouveau écarté toute discussion possible avec Emmanuel Macron, malgré les signaux multiples adressés depuis le 11 avril par le président sortant aux électeurs qui ont voté pour le candidat insoumis au premier tour.

Mardi, sur BFMTV, l'ancien candidat LFI a indiqué avoir été contacté par Emmanuel Macron dans l'optique du second tour, mais ne pas avoir répondu. "Il m’a appelé... Je ne négocie rien avec M. Macron", a expliqué Jean-Luc Mélenchon. "Oui, j’ai refusé. Parce que le lendemain il va dire 'je l’ai eu au téléphone'… Je ne veux pas de ces petits jeux-là. Il faut savoir qui on est. Je suis le porte-parole de 11 millions de personnes, je leur dois des comptes, je ne veux pas qu’ils doutent un instant de ma sincérité."

Jean-Luc Mélenchon a de nouveau rejeté tout appel à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril, rappelant son message consistant à ne pas donner de voix à Marine Le Pen. "Je pense que la plupart de mes amis partagent mon opinion personnelle. Mais ma responsabilité politique est de convaincre et garder uni un bloc de 11 millions de personnes qui doit devenir 13 millions [aux législatives] pour être la prochaine majorité", argumente le député.