Présidentielle : je suis radié ou non inscrit sur les listes électorales, quels sont mes recours ?

Après le dépôt d'une demande d'inscription sur la liste électorale, le maire dispose de sept jours pour vous adresser un courrier vous informant de sa décision. Si aucun courrier ne vous est parvenu dans ces délais et que vous n'êtes pas inscrit, des démarches sont possibles.

Il faut d'abord vérifier que vous n'avez pas été inscrit récemment. Pour ce faire, il suffit d'accéder au téléservice en ligne où il vous faudra renseigner votre commune, nom, prénoms (dans l'ordre exact de l'état civil), sexe et date de naissance.

Le cas échéant, il vous est possible de saisir le tribunal judiciaire, soit par courrier, soit en vous rendant sur place jusqu'au jour de l'élection. Les documents à présenter : une attestation délivrée par la mairie mentionnant la non-inscription, la copie d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile, le formulaire de saisine du juge et tout document appuyant votre recours. Il ne sera pas possible de faire appel de la décision du tribunal, mais elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.