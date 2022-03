Présidentielle : je veux établir une procuration, comment m'y prendre ?

Où serez-vous les 10 et 24 avril ? Si vous avez d'ores et déjà prévu de vous rendre aux urnes, aucun problème. En revanche, si vous envisagez de voyager ou si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer jusqu'au bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit, il est plus que temps de penser à la procuration.

Si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, mais que vous ne pouvez pas voter physiquement pour le premier et le second tour de l'élection présidentielle, il vous est possible de donner procuration à un mandataire, de plusieurs manières. En principe, la procuration peut se faire jusqu'au jour du vote, mais il est fortement recommandé de s'y prendre à l'avance, car la démarche ne sera pas valide si la mairie n'a pas reçu le document à temps.

À noter : depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner procuration à un mandataire inscrit dans une commune différente. Attention toutefois, il devra toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place. En outre, la procuration peut être faite pour une élection particulière ou bien pour une durée déterminée