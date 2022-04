Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon, 11 hologrammes pour viser le second tour

"L'objectif est d'organiser un maillage du territoire national", explique devant la presse Bastien Lachaud, député LFI et responsable des événements de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Les villes n'ont pas été choisies au hasard : chaque Français doit se situer à moins de 250 kilomètres d'un meeting en hologramme. "Tous les Français qui entrent seulement maintenant dans la campagne présidentielle et souhaitent entendre Jean-Luc Mélenchon et son programme pourront participer à un tel événement", indique Bastien Lachaud. "Nous serons présents sur l'ensemble du territoire."

La France insoumise promet d'ailleurs que ces meetings seront d'un niveau supérieur à ceux de 2017. "Nous avons amélioré les choses pour essayer d'avoir un rendu encore plus impressionnant que la dernière fois", assure le député. "Le principe d'un hologramme, c'est la projection d'une image dans une 'piscine' au sol de la scène qui se reflète sur un film. Cette fois, la technologie du film a changé, ce n'est plus la même manière de capter et d'éclairer."