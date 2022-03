Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon appelle à "l'union populaire" en vue du second tour

À trois semaines de la présidentielle, le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a appelé dimanche à former une "union populaire" à même de le propulser au second tour. "Vous avez répondu à l'appel", a lancé le tribun devant des dizaines de milliers de personnes - 100.000 selon les organisateurs - rassemblées place de la République à Paris, en les incitant à aller voter le 10 avril "chacun ayant la clé du second tour qui ouvre la porte" de l'Élysée.

Le candidat insoumis, qui a dédié le rassemblement à "la résistance du peuple ukrainien à l'invasion russe", s'est clairement mis dans le rôle de l'opposant principal au président sortant Emmanuel Macron, alors qu'il est donné en troisième ou quatrième position selon les sondages.