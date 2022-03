Présidentielle : Mélenchon consultera sa base en cas de second tour Macron-Le Pen

Il continue de croire en ses chances d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Mais en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a indiqué ce mercredi, dans un entretien au Télégramme, qu'il consulterait les 310.000 personnes qui ont soutenu sa candidature en ligne avant de donner une consigne de vote. "310.000 personnes parrainent ma candidature. Donc le soir du premier tour, on leur demandera ce que l’on fait pour le deuxième tour", a-t-il déclaré.